مضرب: البلغاري ديميتروف يعلن اصابته بفيروس كورونا

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 19 عالميا في كرة المضرب الاحد، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اسبوع واحد من خوضه دورة استعراضية الى جانب الرقم واحد عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال ديميتروف على موقع انستاغرام "أود ان اعلن الى انصاري واصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية لدى عودتي الى موناكو".

واضاف "اريد من جميع الذين كانوا على تواصل معي في الايام الاخيرة الخضوع للفحص واتخاذ الاجراءات اللازمة. انا آسف لأي اذى قد أكون قد تسببت به. لقد عدت الى منزلي وانا اتعافى".

وشارك ديميتروف الاسبوع الماضي في دورة "ادريا" في بلغراد الى جانب ديوفكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا والالماني الكسندر زفيريف السابع عشر.

وتابع هذه الدورة حوالي الفي متفرج وقد وزعت عليهم كمامات لدى دخولهم الملعب، لكن قلة منهم ارتدوها ورد ديوكوفيتش على منتقدي عدم احترام التباعد الاجتماعي بالقول "تستطيعون بطبيعة الحال توجيه الانتقادات، لكن الامر لا يعود لي للحكم ما اذا كان هذا الامر خطيرا ام لا. كل ما نقوم به هو احترام تعليمات الحكومة الصربية".

© 2020 AFP