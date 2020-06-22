الاردن يطلب 6,6 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لمخيم الزعتري في شمال الأردن في 14 تموز/يوليو 2019

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عمان (أ ف ب)

أطلقت الحكومة الاردنية الإثنين خطة لجمع 6,6 مليار دولار من المانحين الدوليين لتلبية احتياجات مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في بلدهم إلى المملكة، لثلاث سنوات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي خلال مؤتمر صحافي "نطلق اليوم (الإثنين) خطة الاستجابة للأزمة السورية وقيمتها 6,6 مليار دولار" لثلاثة أعوام 2020-2022.

وأوضح أن "الأردن يحتضن ما يزيد عن 1,3 مليون سوري وهذا كان له أثر شديد على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية وعلى موازنة الدولة".

وقال إن "الخطة تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية والعالم يعيش أجواء جائحة كورونا، وهذا عبئ إضافي على الأردن".

وأوضح الربضي أن "ميزانية الخطة لثلاثة أعوام من بداية عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تتضمن احتياجات اللاجئين 1,9 مليار دولار واحتياجات المجتمعات المضيفة نحو 600 مليون دولار".

كما تتضمن "1,2 مليار دولار لبناء القدرات المؤسسية، ودعم ميزانية الدولة 2,8 مليار دولار".

وتركز الخطة بحسب الوزير على سبعة قطاعات ذات أولوية هي الخدمات العامة والصحة والتعليم والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي والعدل والمأوى.

وحض الربضي المجتمع الدولي على "الاستمرار بدعم الأردن".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.

وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في كانون الثاني/يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7,3 مليار دولار، بما معدله 2,4 مليار دولار سنويا.

© 2020 AFP