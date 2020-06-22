السعودية تقرّر إقامة الحج بعدد "محدود جدا" من المقيمين داخل المملكة

عدد محدود جدا من المصلين حول الكعبة في مكة المكرمة تحسبا لانتشار فيروس كورونا في 27 نيسان/ابريل 2020

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الرياض (أ ف ب)

قرّرت السعودية الإثنين تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جدا" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.

والحج الذي سيجري في أواخر تموز/يوليو، هو إحدى الركائز الأساسية للإسلام، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لان ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

وجاء القرار بعدما كانت السعودية علّقت أداء العمرة في آذار/مارس بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في أقدس المدن الإسلامية.

ويخيّب قرار المضي بأعداد قليلة آمال ملايين المسلمين الذين غالبًا ما ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطاتهم وسلطات السعودية للحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان "في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة".

وتابعت أنّ القرار جاء "حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

واواخر آذار/مارس، طلب وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن من المسلمين التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة.

© 2020 AFP