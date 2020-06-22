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القاهرة تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : علي بردى

طلبت مصر الإثنين من مجلس الأمن الدولي في رسالة وجهها إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن "من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي". وتقول مصر إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية. فيما أعد بعض أعضاء المجلس بموافقة مصرية مشروع قرار مقتضب يتعلق بهذه القضية.

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وزير الخارجية المصري يعلق على تصريحات إثيوبيا عن الرغبة في الحرب مع مصر من أجل إتمام ملء سد النهضة الواقع على نهر النيل

سامح شكري يعلق على تصريحات إثيوبية

 

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