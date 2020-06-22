المحكمة الجنائية الدولية تنعقد لإعادة النظر في حكمها ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو
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ينتظر رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو رفقة شارل بلي غوديه الزعيم السابق لتنظيم "الشباب الوطني" الحكم النهائي من المحكمة الجنائية الدولية في قضيتهما والمنتظر صدوره الأربعاء المقبل، رغم تبرئة المحكمة لغباغبو قبل عام من تهم القتل والاغتصاب في الاقتتال الذي دار في ساحل العاج نهاية عام 2010 بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الحسن واتارا خصم لوران غباغبو.
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