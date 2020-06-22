اليمن: اتفاق الحكومة والانفصاليين الجنوبيين على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام

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غرد الإثنين على حسابه بموقع تويتر السفير السعودي في اليمن محمد الجابر معلنا اتفاق الحكومة اليمنية الشرعية مع القوات الانفصالية جنوب البلاد على وقف إطلاق النار وبدء لجان مشتركة لبحث تطبيق اتفاق السلام الموقع في الرياض.

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قال سفير السعودية لدى اليمن الإثنين إن الحكومة اليمنية والقوات الانفصالية الجنوبية اتفقتا على وقف إطلاق النار وتعتزمان بدء محادثات في السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.

استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. — محمد ال جابر (@mohdsalj) June 22, 2020

استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. — محمد ال جابر (@mohdsalj) June 22, 2020

وقال السفير محمد الجابر على تويتر "استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة أشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".

فرانس24/ رويترز

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