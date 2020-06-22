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اليمن: اتفاق الحكومة والانفصاليين الجنوبيين على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام

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مقاتلون انفصاليون جنوبيون خلال مواجهات في محافظة أبين جنوب اليمن، 16 أيار/مايو 2020
مقاتلون انفصاليون جنوبيون خلال مواجهات في محافظة أبين جنوب اليمن، 16 أيار/مايو 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أنمار حجازي

غرد الإثنين على حسابه بموقع تويتر السفير السعودي في اليمن محمد الجابر معلنا اتفاق الحكومة اليمنية الشرعية مع القوات الانفصالية جنوب البلاد على وقف إطلاق النار وبدء لجان مشتركة لبحث تطبيق اتفاق السلام الموقع في الرياض.

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قال سفير السعودية لدى اليمن الإثنين إن الحكومة اليمنية والقوات الانفصالية الجنوبية اتفقتا على وقف إطلاق النار وتعتزمان بدء محادثات في السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.

وقال السفير محمد الجابر على تويتر "استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة أشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".

 

فرانس24/ رويترز

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