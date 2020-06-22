بطولة إسبانيا: إشبيلية يعود من ملعب فياريال بتعادل ثالث تواليا

خوسيه جوردان ا ف ب

لاعبو اشبيلية يحتفلون بهدف التعادل في مرمى مضيفهم فياريال والذي سجله منير الحدادي خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني لكرة القدم، فيلا-ريال في 22 حزيران/يونيو 2020

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مدريد (إسبانيا) (أ ف ب)

واصل إشبيلية إهدار النقاط بتعادل ثالث تواليا من أصل أربع مباريات خاضها بعد العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، وهذه المرة أمام مضيفه فياريال 2-2 الإثنين في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد النادي الأندلسي بنقطة التعادل الذي وضعته موقتا في المركز الثالث بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد قبل لقاء الأخير مع مضيفه ليفانتي الثلاثاء، من ملعب فياريال بصعوبة بالغة إذ كان الأخير صاحب الأسبقية مرتين، قبل أن يتوقف في نهاية المطاف مسلسل انتصاراته المتتالية بعد العودة عند ثلاثة.

وافتتح فريق "الغواصة الصفراء" الذي قلب وضعه رأسا على عقب بعد العودة من التوقف (خسر مبارياته الثلاث الأخيرة قبل تعليق الموسم)، التسجيل في الدقيقة 18 عبر باكو ألكاسير الذي سقطت الكرة أمامه بعدما صد الحارس التشيكي توماس فاسليك محاولة رأسية للكاميروني أندري زامبو أنغيسا، فتابعها في الشباك.

واعتقد الضيف الأندلسي أنه سيدخل الى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه، وذلك بعد أن أدرك التعادل بهدف رائع سجله سيرخيو إسكوديرو بتسديدة يسارية من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى لمرمى سيرخيو أسينخو (39).

لكن باو توريس أعاد فياريال الى المقدمة في الوقت القاتل من كرة رأسية الى الزاوية اليمنى إثر ركلة ركنية نفذها المخضرم سانتي كازورلا من الجهة اليمنى (4+45).

وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني حين أدرك إشبيلية التعادل بهدف رائع آخر جاء من تسديدة "على الطاير" لمنير الحدادي إثر عرضية من خيسوس نافاس (63)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي فياريال بنقطة رفع بها رصيده الى 48 في المركز السادس موقتا.

وتنتظر فياريال فترة صعبة، إذ يتواجه الأحد مع فالنسيا ثم يسافر الى الأندلس للقاء ريال بيتيس الأربعاء المقبل، قبل أن يستقبل برشلونة حامل اللقب في نهاية الأسبوع، علما بأنه يحل ضيفا على ريال مدريد أيضا في المرحلة قبل الأخيرة.

ويلعب لاحقا ليغانيس مع غرناطة، على أن يلتقي الثلاثاء بلد الوليد مع خيتافي وبرشلونة مع أتلتيك بلباو، ثم تستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات ريال سوسييداد مع سلتا فيغو، ألافيس مع اوساسونا، وريال مدريد مع ريال مايوركا.

وتختتم الخميس بلقاءي إيبار مع فالنسيا، وريال بيتيس مع إسبانيول.

© 2020 AFP