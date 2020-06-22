دور السينما الفرنسية تفتح أبوابها أمام الجماهير وعشاق المستديرة يرتقبون إعادة فتح الملاعب

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس 24

تستمر فرنسا بالمضي قدما في تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها بلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إذ تبدأ الاثنين دور السينما باستقبال الجماهير مع احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى تقليص أعداد المقاعد، كما ستفتح الكازينوهات ومساحات اللعب المخصصة للأطفال أبوابها. ومن المتوقع عودة جماهير المستديرة إلى الملاعب في 11 يوليو/تموز وهو تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية التي عاشتها البلاد منذ 24 مارس/آذار. ولا تزال تجوب فرنسا مخاوف من تفشي موجة ثانية للوباء على الرغم من إعلان السلطات الصحية "سيطرتها" على الفيروس القاتل. وتواجه، منذ أيام، مقاطعتا غويانا وجزيرة مايوت ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة.