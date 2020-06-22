فورمولا واحد: هاميلتون يشارك في تظاهرة ضد العنصرية في لندن

وليام وست ا ف ب/ارشيف

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في مؤتمر صحافي قبل جائزة استراليا الكبرى في سباقات فورمولا واحد. 12 اذار/مارس 2020

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لندن (أ ف ب)

شارك بطل العالم ست مرات في سباقات فورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون في تظاهرة ضد العنصرية في لندن الاحد واصفا هذه التجربة بانها "فعلا مليئة بالمشاعر".

وهاميلتون هو السائق الوحيد من البشرة السمراء في بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد وقد انضم الى المتظاهرين الذين يقومون بحملات مستمرة ضد العنصرية اثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في مدينة مينيابوليس.

وقال هاميلتون "ذهبت الى هايد بارك اليوم (الاحد) للمشاركة في التظاهرة السلمية وكنت فعلا فخورا بنفسي بعد ان رأيت العديد من الاشخاص من مختلف الاجناس والاصول يؤيدون هذه الحملة (بلاك لايفز ماتر)".

وكان هاميلتون اطلق لجنة للتنوّع تهدف الى جذب المزيد من السود نحو الرياضات الميكانيكية، خصوصا دراسة العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

وقال سائق فريق مرسيدس البالغ 35 عاما في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز": "قاتلت ضد العنصرية خلال كامل مسيرتي، ألقيت اشياء علي عندما كانت اشارك في الكارتينغ، وبعض المشجعين قاموا بدهن وجوههم باللون الاسود مطلع مسيرتي في الفورمولا واحد عام 2007".

اضاف "برغم نجاحي في الرياضة، لا تزال القيود الحصرية في الفورمولا واحد حاضرة.. لا يكفي ان ينظر اليك كمثال جيد للتطور. هناك الالوف من الاشخاص الضالعين في هذه الصناعة، وهذه المجموعة بحاجة أن تكون أكثر تمثيلا للمجتمع".

وتابع حامل لقب بطولة العالم "انتهى وقت الابتذال والحجج الواهية. آمل في أن تؤدي لجنة هاميلتون إلى تغييرات حقيقية، ملموسة وقابلة للقياس".

وختم "عندما انظر الى الوراء، بعد عشرين عاما، اريد رؤية رياضة اصبحت متنوعة مثل العالم المعقد المتعدد الثقافات الذي نعيش فيه، بعد ان مَنحت عدة فرص لشاب خجول اسود من الطبقة العاملة في ستيفينيج".

© 2020 AFP