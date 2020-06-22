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لماذا رفضت حكومة الوفاق الليبية المشاركة في اجتماع الدول العربية المقرر الثلاثاء؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

أعربت حكومة الوفاق الليبي في طرابلس عن رفضها حضور الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية، وعلل وزير خارجية حكومة الوفاق هذا الرفض بعدم اتباع القواعد المعمول بها للاجتماع لتحقيق غايته وعلى رأس هذه الشروط التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية، وهو أمر لم يحدث، طبقا لتصريحات الوزير. وأضاف الوزير أن التقنية المستخدمة للاجتماع، عبر الفيديو، غير ملائمة لمناقشة الملف الليبي الشائك. وميدانيا، لايزال النزاع مستمرا حول مدينة سرت ذات الموارد النفطية الهامة.