مباشر: مؤتمر صحفي مشترك في باريس بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيد (صورة مركبة) © رويترز، أ ف ب

يعقد الإثنين ابتداء من السابعة والنصف مساء بتوقيت باريس الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد مؤتمرا صحفيا مباشرا من قصر الإليزيه وذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لباريس، وهي الأولى له منذ توليه السلطة.