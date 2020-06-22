مباشر: مؤتمر صحفي مشترك في باريس بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد
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يعقد الإثنين ابتداء من السابعة والنصف مساء بتوقيت باريس الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد مؤتمرا صحفيا مباشرا من قصر الإليزيه وذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لباريس، وهي الأولى له منذ توليه السلطة.
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يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين بزيارة رسمية لفرنسا يلتقي فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا على تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت باريس. وسيناقش الرئيسان عددا من القضايا المشتركة التي تهم البلدين وعلى رأسها ملف الحرب الأهلية في ليبيا والعلاقات الثنائية.
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