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مباشر: مؤتمر صحفي مشترك في باريس بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد

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الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيد (صورة مركبة)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيد (صورة مركبة) © رويترز، أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع

يعقد الإثنين ابتداء من السابعة والنصف مساء بتوقيت باريس الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد مؤتمرا صحفيا مباشرا من قصر الإليزيه وذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لباريس، وهي الأولى له منذ توليه السلطة. 

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يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين بزيارة رسمية لفرنسا يلتقي فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا على تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت باريس. وسيناقش الرئيسان عددا من القضايا المشتركة التي تهم البلدين وعلى رأسها ملف الحرب الأهلية في ليبيا والعلاقات الثنائية.

 

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