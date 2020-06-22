مضرب: اصابة تشوريتش بعد ديميتروف بفيروس كورونا

دانيال رامالو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

أعلن الكرواتي بورنا تشوريتش الاثنين، كما فعل البلغاري غريغور ديميتروف الأحد اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركته في جولة "ادريا" ضمن دورات استعراضية ينظمها نجم كرة المضرب والمصنف اول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال تشوريتش على حسابه في تويتر "مرحبا للجميع، اريد ان اعلن عن اصابتي بوباء كوفيد-19. اطلب من جميع الاشخاص الذين خالطتهم في الايام الاخيرة الخضوع للفحص! آنا اسف حقا للاذى الذي يمكن ان اكون قد تسببت به".

وكان ديميتروف اعلن انسحابه من الجولات التالية لهذه الدورة بعد خسارته امام تشوريتش بالذات في جولة زادار الكرواتية حيث شعر بوعكة صحية قبل ان يكشف عن اصابته بفيروس كورونا الاحد بعد عودته الى موناكو.

وادى اعلان اصابة ديميتروف الى الغاء المباراة النهائية لجولة زادار بين ديوكوفيتش والروسي اندري روبليف. وشارك في هذه الدورة ايضا النمسوي دومينيك تييم والالماني الكسندر زفيريف.

في المقابل، أوضح تشوريتش أنه لا يشعر باي "عوارض وفي صحة جيدة".

يذكر ان جولة مونتينيغرو التي كانت مقررة ضمن اطار هذه الدورة يومي 27 و28 حزيران/يونيو الحالي الغيت في وقت سابق، بسبب "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

ولم يعرف مصير جولة البوسنة في الثالث والرابع من تموز/يوليو بعد حالة ديميتروف، علما بان ختامها مقرر في الخامس من الشهر المقبل بمباراة استعراضية في ساراييفو بين دامير دجمهور المصنف أول في البوسنة و107 عالميا وديوكوفيتش.

© 2020 AFP