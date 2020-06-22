منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل "قفزة" في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

عامل صحي طبي يحمل عينة اختبار في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإجراء اختبارات لمرض فيروس كورونا في نيودلهي، الهند، 19 يونيو 2020.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم على خلفية رصد 183,020 حالة خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية الـ8,722,233 في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

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"قفزة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا"، هذا ما أعلنته الأحد منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 183,020 إصابة جديدة خلال 24 ساعة حول العالم لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8,722,233 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من بينها أكثر من أربعة ملايين.

461 ألف وفاة

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن "إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8,7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف وفاة".

القارة العجوز لاتزال الأكثر تضررا

وسجلت أمريكا اللاتينية مليوني شخص، كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,25 مليون. وفي حين تباطأ تفشي الفيروس في أوروبا حيث يتواصل رفع إجراءات العزل، أُعلن رسميا عن تسجيل أكثر من 2,5 مليون إصابة في القارة العجوز أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وبتسجيلها ما لا يقلّ عن 192,432 وفاة، لا تزال أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الوباء. إلا أنها تواصل رفع العزل بشكل تدريجي.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقلّ عن 461,230 شخصا حول العالم منذ أن أعلنت الصين رسميا ظهور المرض في ديسمبر/كانون الأول.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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