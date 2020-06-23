اعتراض وتدمير صواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار فوق السعودية

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حطام طائرات لحوثيين استخدموها في اليمن في معارك ضد قوات التحالف بقيادة الإمارات والسعودية، 19 يونيو/حزيران 2018.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء عن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ بالستي باتجاه العاصمة الرياض.

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تم اعتراض وتدمير طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على السعودية، من بينها صاروخ بالستي باتجاه العاصمة الرياض، وفقا لما أعلنه التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله إن " قوات التحالف المشتركة تمكنت (..) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير "8 طائرات دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة" بالإضافة إلى "3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة".

"عملية واسعة في العمق السعودي"

ومن جهتهم، أعلن الحوثيون عبر قناة المسيرة المتحدثة باسمهم أنهم سيقومون بالإعلان عن "عملية واسعة في العمق السعودي" خلال ساعات.

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض شكّكت في ذلك وحمّلت المسؤولية لإيران التي تدعمهم.

وبعد الهجوم على أرامكو بأيام، أطلق الحوثيّون بشكل مفاجئ "مبادرة سلام" عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعوديّة.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن يتصاعد مع تدخل السعودية على رأس التحالف دعما للحكومة لوقف زحف الحوثيين المدعومين من إيران.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة.

فرانس24/ أ ف ب

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