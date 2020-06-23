السعودية تعلن عن إقامة الحج هذا العام بحضور ألف شخص من داخل المملكة

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آلاف الحجاج يدورون حول الكعبة في مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في 11 آب/أغسطس 2019.

أعلن الثلاثاء وزير الحج السعودي محمد بنتن في مؤتمر صحفي عن أن بلاده ستسمح لنحو ألف شخص فقط بأداء فريضة الحج هذا العام وأنهم سيكونون من المقيمين داخل المملكة نظرا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم. في حين أوضح وزير الصحة السعودي أن أداء الحج سيقتصر على من هم دون الخامسة والستين من العمر والذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

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ذكرت المملكة العربية السعودية الثلاثاء أنها ستسمح لحوالى ألف شخص فقط من المقيمين في المملكة بأداء فريضة الحج هذا العام، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجدّ، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم. وتسبب قرار المملكة بتنظيم حج "محدود جدا" يضم فقط المقيمين داخل السعودية بخيبة أمل ملايين من المسلمين على الرغم من تفهم القرار السعودي.

وقال وزير الحج السعودي محمد بنتن في مؤتمر صحفي "لا زلنا في مرحلة المراجعة، قد تكون ألف أو أقل أو أكثر بقليل" موضحا "لا نتوقع عشرات الآلاف ولا نتوقع مئات الآلاف".

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في المؤتمر أن الحج سيقتصر هذا العام على من هم دون 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وسيخضع المشاركون في الحج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة المكرمة، وسيطلب منهم الحجر المنزلي بعد عودتهم من أداء الفريضة.

والحجّ الذي سيبدأ في الأيام الأخيرة من تموز/يوليو المقبل، يعدّ من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى حيث أن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

ولم يوضح بنتن آلية اختيار الحجاج ولكنه قال إن السعودية ستقوم بالتنسيق مع "جميع البعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة لمعرفة الأعداد من الأخوة غير السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والتي تنطبق عليهم الشروط الصحية التي حددتها وزارة الصحة وفي ذلك الوقت يتم تحديد العدد".

"إنه القدر"

وكانت الخطوة منتظرةً منذ بعض الوقت، وألغت بعض الدول بالفعل خطط مشاركة مواطنيها في الحج، إلا أن الإعلان جاء مخيباً للآمال رغم ذلك بالنسبة للمسلمين الذين يدفعون مبالغ كبيرة وينتظرون لوقت طويل للتمكن من أداء هذه الفريضة.

وقالت قمرية يحيى البالغة 68 عاماً من إندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان "كانت لدي آمال كبيرة بزيارة مكة".

وسبق أن منعت إندونيسيا مواطنيها من السفر إلى الحج في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت قمرية "كنت أحضر لذلك لسنوات. لكن ما العمل؟ هذه مشيئة الله، إنه القدر".

وستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي لا يشارك فيها مسلمون من خارج المملكة في أداء الفريضة التي شارك بها 2,5 مليون شخص العام الماضي.

وقد يثير القرار حفيظة المتشددين الذين يدعون لاستمرار زيارة الأماكن المقدسة رغم المخاطر الصحية.

وفي الرياض، قال السعودي يزيد دجاني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يتفهم القرار موضحا أنه يتوجب الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية مع "مجموعات مؤلفة من أقل من خمس أشخاص".

بينما رأى أحمد الخوري وهو مواطن أردني يقيم في الرياض أنه لا يوجد سبب "لإلغاء أو تأجيل الحج" موضحا "المرض ممكن إدراكه وعلاجه وليس قاتلا بشكل كبير".

"الخيار الأكثر أمنا"

ويرى عمر كريم وهو باحث زائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن السعودية "اختارت الخيار الأكثر أمنا الذي يسمح لها بحفظ ماء وجهها في العالم الإسلامي مع ضمان عدم رؤيتها على أنها تساوم بالصحة العامة".

وتحاول المملكة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مع ازدياد كبير في الإصابات المسجلة يوميا وحالات الوفاة منذ تخفيف إجراءات حظر التنقل في البلاد أواخر الشهر الماضي. ولا تزال الرحلات الدولية معلّقة في السعودية.

وتقول مصادر إنه في المستشفيات السعودية تمتلئ أسرة العناية المركزة بشكل سريع مع تزايد أعداد العاملين في مجال الصحة المصابين. وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 161 ألف إصابة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات 1300.

وتوالت ردود الفعل المرحّبة بقرار المملكة.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب في تغريدة على تويتر إنّ قرار المملكة هو "قرار حكيم ومأجور شرعاً ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجّاج بيت الله الحرام" و"فيه إعلاء حفظ النفس الذي يُعدّ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأضاف أنّ هذا القرار "يدلّ على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدّد أرواح الناس في كل مكان".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى قوله في بيان إنّ القرار السعودي هو "ضرورةً مُلِحَّةً تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية".

كما نقلت عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ترحيبه بالقرار، معتبراً أنّ "تنظيم شعيرة الحجّ لهذا العام، في ظل استمرار الجائحة وعدم وجود علاج يحفظ للجميع سلامتهم، يضع المملكة أمام مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة، حيث إنّ حفظ النفس هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية".

وصدر قرار الحد من أعداد الحجاج في وقت حساس للمملكة حيث تصارع الدولة النفطية أسعار الخام المتدنية التي قلّصت العائدات في الوقت الذي يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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