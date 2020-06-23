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الضفة الغربية: السلطات الإسرائيلية تنشئ طرقا سريعة للربط بين المستوطنات المعزولة

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس 24

قررت السلطات الإسرائيلية إنشاء طرق للربط بين المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، في خطوة جديدة للتمهيد لضم أجزاء من الضفة الغربية. ويهدف هذا المشروع المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، والمقامة على قمم الجبال المطلة على العديد من المستوطنات المعزولة. وتكبد هذه الطرق السريعة الفلسطينيين خسائر مادية ضخمة لأنها تقام على أراضي الزيتون التي تصادرها السلطات الفلسطينية وتتركهم دون مصدر للرزق في مناطق معزولة.