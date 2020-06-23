فيديو

اليمن: قتلى وجرحى في هجوم كبير للقوات الحكومية على مواقع الفصائل العسكرية للمجلس الانتقالي في زنجبار

الحرب في اليمن. أ ف ب (أرشيف)

قتل وجرح العشرات الثلاثاء في اليمن خلال هجوم للقوات الحكومية على مواقع الفصائل العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في زنجبار. واتسمت الاشتباكات بالعنف الشديد حيث استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ودار الهجوم على محورين شرق زنجبار وشمالها وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم واستمر إلى ما بعد الظهيرة. وأتى الهجوم غداة سريان مفترض لتفاهمات رعتها السعودية لوقف إطلاق النار وتجنب التصعيد في المحافظات الجنوبية، وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقشة التهدئة.