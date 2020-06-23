بطولة انكلترا: ليستر سيتي يفرط بالنقاط مجددا بتعادل مع برايتون

انردو بويرز مصدر/ا ف ب

الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل من ليستر سيتي يتصدى لركلة جزاء نفذها الفرنسي نيل موباي في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 23 حزيران/يونيو 2020

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ليستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

فرّط ليستر سيتي بالنقاط للمباراة الثانية تواليا بعد استئناف الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله سلبا الثلاثاء مع ضيفه برايتون في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين.

وبات في رصيد فريق "الثعالب" 55 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق اربع نقاط عن تشلسي الرابع الذي يستضيف مانشستر سيتي الخميس.

ودخل ليستر الى اللقاء بعد تعادل مخيب 1-1 في المرحلة السابقة خارج أرضه أمام واتفورد عندما سجل هدفا في الدقيقة الاخيرة من اللقاء قبل أن تستقبل شباكه هدفا في الوقت بدل الضائع، فيما دخل برايتون المواجهة بمعنويات عالية بعد فوز مثير في الوقت بدل الضائع على حساب ضيفه ارسنال 2-1.

ورغم أن فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز يحتل المركز الثالث، الا ان مسعاه لضمان مركز أوروبي يؤهله الى دوري الابطال الموسم المقبل لن يكون سهلا، لاسيما اذا ما نظر الى المباريات المتبقية له حتى نهاية الموسم مقارنة بالفرق التي تنافسه على المركزين الثالث والرابع.

ففي مبارياته السبع المتبقية، سيواجه ليستر كلا من ايفرتون، ارسنال، شيفيلد يونايتد، توتنهام ومانشستر يونايتد.

وافتتح اللقاء بدقيقة صمت على ارواح ضحايا فيروس "كوفيد-19" والركوع على ركبة واحدة تضامنا مع مقتل المواطن الاميركي الاسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في 25 ايار/مايو الفائت اسوة بمباريات المرحلة السابقة، الا ان هذا المرة ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل أسماءهم على الجهة الخلفية بدلا من "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهم).

وأهدر برايتون فرصة ذهبية مع بداية اللقاء عندما تحصل مهاجمه الايرلندي آرون كونولي على ركلة جزاء إثر عرقلة من المدافع جايمس جاستن، إلا أن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل تألق في التصدي لتسديدة الفرنسي نيل موباي (14).

ولم يشهد الشوط الاول على اي فرص خطيرة من قبل الطرفين، وكاد أن يرتكب الحارس الاسترالي ماثيو راين خطأ فادحا عندما أخطأ في رمي الكرة الى أحد زملائه، فارتطمت بالارض مغيرة مسارها وكاد أن يقتنصها جايمي فاردي الا ان راين التقطها في الوقت المناسب (40).

وأتيحت فرصة في آخر ثواني الشوط الاول لأصحاب الارض عندما رفع النيجيري ويلفريد نديدي كرة من داخل المنطقة الى التركي جاغلار سويونجو الا ان رأسيته مرت بجانب القائم (45+1).

وقدم الفريقان أداءا باهتا في الشوط الثاني حيث لم يسدد أي منهما طرة بين الخشبات الثلاث.

وبعد أن عاد برايتون الى دوري الاضواء في موسم 2017-2018 بعد غياب 34 عاما، لم ينجح في الفوز على ليستر في المباريات الست التي جمعتهما في البرميرليغ. وبات في رصيد برايتون 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقا توتنهام الثامن مع ضيفه وست هام.

© 2020 AFP