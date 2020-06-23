بوتين يعلن زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع بسبب ازمة كوفيد-19

أليكسي نيكولسكي سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عبر الفيديو مع ممثلي الطواقم الطبية في 20 حزيران/يونيو 2020

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موسكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء زيادة الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع اضافة الى مساعدات وإعانات جديدة لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وهو أول تعديل على معدل الضريبة الواحد ب13%.

وقال بوتين في خطاب إن الضريبة على الدخل الذي يفوق خمسة ملايين روبل (64240 يورو بسعر الصرف الحالي) ستكون ب15% اعتبارا من 2021 مقابل 13% حاليا.

كما أعلن مساعدات وإعانات جديدة للاسر والمؤسسات التي طاولتها العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا.

وحذر بوتين من العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا ووصفها ب"التحدي الجدي على روسيا".

وأوضح أن "ركودا عالميا بدأ فضلا عن تراجع الاقتصاد العالمي لكننا لا نعرف بعد حجمه وعواقبه".

وتابع بوتين أن تعديل ضريبة الدخل التي تعد من مصادر التمويل الرئيسية للموازنة الفدرالية، سيؤمن 60 مليار روبل إضافية موضحا أن هذا المبلغ سيستخدم لمعالجة الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

والضريبة الموحدة على الدخل التي تم تطبيقها في 2001 كانت من الاصلاحات الأساسية خلال اول ولاية رئاسية لبوتين. ومنذ سنوات يتم التطرق بانتظام إلى تعديل الضريبة الموحدة على الدخل وطرح إمكان شطبها أو خفضها لأصحاب الدخل المحدود.

وقال الرئيس إن الضريبة الموحدة على الدخل "سمحت بإظهار الرواتب والمداخيل إلى العلن وبتبسيط الإدارة الضريبية".

وتدارك انه "مع الطابع الجديد للإدارة وتطبيق التكنولوجيا الرقمية بات من الممكن توزيع الأعباء الضريبية بطريقة أكثر تمايزا".

© 2020 AFP