تقرير صينيّ يحذّر من تزايد مخاطر حادث بحري مع الولايات المتحدة

Catherine LAI, كاثرين لاي ا ف ب/ارشيف

مقاتلات أميركية على متن حاملة الطائرات "يو اس اس رونالد ريغان" اثناء إبحارها في بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى سنغافورة.

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

أكّد مسؤول صيني كبير الثلاثاء أن الجيش الأميركي ينشر أعدادا "غير مسبوقة" من قواته في منطقة آسيا المحيط الهادىء، ما يزيد من خطر وقوع حادث مع بحرية بلاده.

وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين على جبهات متعددة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في العام 2017، مع قيام البلدين بعرض عضلاتهما الدبلوماسية والعسكرية.

وتثير عمليات "حرية الملاحة" الروتينية التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الصين ودول المنطقة النفوذ، غضب بكين، وعادة ما تحذر البحرية الصينية البوارج الأميركية من العبور.

من جانبها، أثارت بكين غضب دول أخرى عبر بناء جزر اصطناعية عليها منشآت عسكرية في مناطق من البحر.

وقال وو شي تسون رئيس المعهد الوطني لدراسات بحر الصين الجنوبي وهو مركز أبحاث حكومي إنّ "الانتشار العسكري الأميركي في منطقة آسيا المحيط الهادئ غير مسبوق".

وتابع أنّ "احتمال وقوع حادث عسكري أو إطلاق ناري عرضيّ بدأ يتزايد".

واضاف "إذا نشبت أزمة، فإن العواقب على العلاقات الثنائية ستكون كارثية".

وكان وو يتحدث خلال عرض تقرير لمعهده حول الوجود العسكريّ الأميركيّ في المنطقة.

وذكر التقرير أنّ الولايات المتحدة نشرت 375 ألف جندي و60 بالمئة من سفنها الحربية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أرسلت واشنطن ثلاث حاملات طائرات.

وأوضح وو إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المنصب، أجرت البحرية الأميركية أربع عمليات بحرية مقابل 22 في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وذكر التقرير أن على الجيشين "تكثيف الاتصالات" من أجل "منع سوء الفهم وسوء التقدير الاستراتيجي".

وأوصى التقرير باستئناف الاجتماعات العسكرية الرفيعة وفتح خط هاتفي مباشر وإجراء مناورات بحرية مشتركة.

وجاء في التقرير أنّ الصين لا تعتبر أن الولايات المتحدة منافس محتمل أو "تتصور حربا باردة أو ساخنة جديدة مع الولايات المتحدة".

وحذّر من أن "تدهور العلاقات العسكرية سيزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حادث خطير أو نزاع او حتى أزمة".

© 2020 AFP