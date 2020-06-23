دورتموند يقترب من التعاقد مع مونييه من سان جرمان (تقارير)

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

اقترب نادي بوروسيا دورتوند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم من تعزيز صفوفه للموسم المقبل بالتعاقد مع الظهير الأيمن البلجيكي توما مونييه الذي ينتهي عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي هذا الشهر، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

وأشارت صحيفتا "بيلد" و"رور ناخريشتن" الألمانيتان وقناة "سكاي"، الى أن دورتموند في صدد الاعلان عن التعاقد مع مونييه (28 عاما) بموجب عقد يبقيه في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" لأربعة أعوام.

وأضافت أن دورتموند سيحصل على خدمات الدولي البلجيكي الذي سيصبح لاعبا حرا إثر انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في 30 حزيران/يونيو، على رغم اهتمام أندية أخرى به، مثل توتنهام وأرسنال الانكليزيين، نابولي الايطالي وفالنسيا الاسباني.

وسبق لشبكة "أر أم سي سبور" الفرنسية أن أفادت الأسبوع الماضي، ان البلجيكي "قرر ترك باريس سان جرمان اعتبارا من 30 حزيران/يونيو" تاريخ انتهاء عقده.

ولن يتواجد مونييه مع نادي العاصمة الفرنسية في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستستأنف في آب/أغسطس المقبل إثر توقفها في آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأهل الفريق الفرنسي الى هذا الدور على حساب دورتموند.

وستكون فرص مونييه باللعب أساسيا مع دورتموند قوية، في ظل العودة المتوقعة للمغربي أشرف حكيمي الذي يشغل ببراعة مركز الظهير الايمن، الى ريال مدريد الاسباني في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء فترة اعارته التي امتدت لعامين.

وأشارت التقارير أيضا الى ان وصيف بطل أوروبا عام 2013، بات قريبا من التعاقد مع لاعب الوسط الانكليزي الناشئ جود بلينغهام (16 عاما) من برمنغهام الذي ينافس في الدرجة الإنكليزية الأولى "تشامبيونشيب" بصفقة ستبلغ قيمتها 22 مليون يورو (25 مليون دولار).

وبعد المستويات العالية التي مواطنه قدمها جايدون سانشو (20 عاما) مع دورتموند، والتي استدعي على إثرها الى المنتخب الانكليزي عام 2018، سيسعى بلينغهام الذي يتم عامه السابع عشر الاثنين، للسير على خطاه.

وسبق لتقارير صحافية ان أفادت عن محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع بلينغهام في كانون الثاني/يناير الفائت.

© 2020 AFP