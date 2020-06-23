سولسكاير يدافع عن دي خيا: لا يزال "أفضل حارس مرمى في العالم"

شون بوتيريل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا يقوم بتمارين الاحماء قبل مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد توتنهام في 19 حزيران/يونيو 2020.

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لندن (أ ف ب)

دافع النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الثلاثاء عن الإسباني دافيد دي خيا، معتبرا انه لا يزال "أفضل حارس مرمى في العالم"، بعد الانتقادات التي طالته إثر المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل "الشياطين الحمر" الجمعة مع مضيفهم توتنهام (1-1)، في أول مباراة للفريق مع استئناف منافسات البريمرليغ بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ولقي الحارس الدولي انتقادات على خلفية هدف الفريق اللندني الذي سجله الهولندي ستيفن بيرغوين (27)، بتسديدة ارتدت منه الى داخل المرمى. وحقق يونايتد التعادل بركلة جزاء متأخرة سددها البرتغالي برونو فرنانديش.

وفي تصريحات عشية استضافة شيفيلد يونايتد الأربعاء في المرحلة الثلاثين من الدوري، قال سولسكاير "دافيد هو أفضل حارس مرمى في العالم".

وتابع "لقد دخل مرماه هدفان في آخر سبع مباريات معنا (...) هدفان في سبع مباريات، لقد حققنا سلسلة من دون تلقي مرمانا أي هدف".

وشدد سولسكاير على ان الإسباني "يقوم بتصديات رائعة، يمنحنا الفوز في مباريات، وأنا أعتقد انه أفضل حارس مرمى في العالم"، متابعا "دافيد يبذل جهدا كبيرا. لا يرتكب الأخطاء التي نراها مرارا وتكرارا".

وتابع "أنا راضِ جدا عنه".

ولقي أداء دي خيا انتقادات واسعة من المعلقين الإنكليز، ومنهم نجوم سابقون في يونايتد يعملون حاليا كمحللين لقنوات رياضية، مثل غاري نيفل والإيرلندي روي كين.

وفي حين رأى نيفل ان أداء دي خيا ضد توتنهام كان "أكبر من مجرد عثرة"، اتخذ كين المعروف بآرائه المثيرة للجدل، موقفا أكثر حدة، داعيا الى عدم السماح له بركوب حافلة الفريق في طريق العودة من لندن الى المدينة الشمالية "وأخذ سيارة أجرة".

وكان دي خيا (29 عاما) قد وقع في صيف العام 2019 عقدا جديدا من المقرر ان يبقيه في صفوف يونايتد حتى 2023، ليواصل بذلك الدفاع عن ألوان الفريق الذي انضم إليه في العام 2011 من أتلتيكو مدريد.

وبحسب أحدث إحصاءات الموقع الالكتروني للنادي، خاض دي خيا 395 مباراة مع مانشستر يونايتد، وحافظ على نظافة شباكه في 138 منها.

ويستضيف يونايتد شيفيلد الأربعاء ضمن المرحلة الحادية والثلاثين، وعينه على تعزيز موقعه في الترتيب أملا في انتزاع مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 46 نقطة، متساويا مع ولفرهامبتون السادس، وبفارق خمس نقاط خلف تشلسي الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة رسميا الى المسابقة.

وتنطلق مباريات المرحلة الثلاثين (من أصل 38) الثلاثاء باستضافة ليستر سيتي لبرايتون، وتوتنهام لوست هام.

© 2020 AFP