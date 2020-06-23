عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتخطى 9 ملايين والولايات المتحدة أكثر المتضررين

عامل صحي طبي يحمل عينة اختبار في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإجراء اختبارات لمرض فيروس كورونا في نيودلهي، الهند، 19 يونيو 2020.

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء تسعة ملايين شخص في 196 بلدا وذلك بحسب حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية. ومنذ بدء تفشي الوباء تعافى ما يقرب من أربعة ونصف ملايين شخص. وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الجائحة حيث سجلت أكثر من 120 ألف وفاة فيما تخطى عدد المصابين المليونين ثم تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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نشرت الثلاثاء وكالة الأنباء الفرنسية حصيلة جديدة لمرضى فيروس كورونا المستجد في العالم بعد تخطي عددهم 9 ملايين شخص. وأعدّت الوكالة هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتبها من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 472,173 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 9,116,250 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 4,437,300 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 120,402 وفاة من أصل 2,312,302 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 640,198 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل مع 51,271 وفاة من أصل 1,106,470 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42,647 وفاة من أصل 305,289 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,657 وفاة(238,720 إصابة)، وفرنسا مع 29,663 وفاة (197,251 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83,418 إصابة (22 إصابة جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78,425 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 11,00 ت غ، 193,274 وفاة من أصل 2,549,769 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 128,883 (2,413,939 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 97,782 وفاة (2,101,188 إصابة)، وآسيا 29,902 وفاة (1,068,963 إصابة) والشرق الأوسط 13887 وفاة (656,651 إصابة) وإفريقيا 8314 وفاة (316,820 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8928 إصابات).

فرانس24/ أ ف ب

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