غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن ضم قسم من الضفة الغربية المحتلة

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف في 25 شباط/فبراير 2019

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "اسرائيل الى التخلي عن خطتها لضم" مناطق من الضفة الغربية المحتلة ما يشكل "انتهاكا يعد من الاخطر للقانون الدولي" في تقرير جديد لمجلس الامن نشر الثلاثاء.

وفي حين يعقد المجلس الاربعاء اجتماعا حول النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني بمشاركة وزراء عديدين بطلب من الجامعة العربية، اشارت الوثيقة الى ان اي عملية ضم "ستلحق الضرر بحل الدولتين".

وقال غوتيريش "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة" مذكرا بمعارضة المشروع الاسرائيلي حتى داخل المجتمع الاسرائيلي.

وكتب ان "ضم اسرائيل الاحادي لاي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وحل الدولتين. سيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والاسرائيليين والمنطقة".

ومنحت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلنها في كانون الثاني/يناير، إسرائيل الضوء الأخضر لضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية جدول تنفيذ الخطة ابتداء من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة بشدة.

وجلسة مجلس الامن عبر الفيديو ستكون آخر اجتماع دولي كبير قبل الاعلان عن الاستراتيجية الاسرائيلية.

والثلاثاء، اعلن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون في بيان ان "اي قرار يتعلق بالسيادة يعود حصرا للحكومة الاسرائيلية".

وذكر دبلوماسيون ان معظم اعضاء الامم المتحدة سيعارضون الاربعاء المشروع الاسرائيلي.

وقال سفير طلب عدم كشف هويته "يجب توجيه رسالة واضحة ولا يمكننا ان نكتفي بادانة" السياسة الاسرائيلية، ملمحا الى رفع الملف الى محكمة العدل الدولية.

© 2020 AFP