قطاع السياحة في إنكلترا يستأنف نشاطه في 4 تموز/يوليو

جاستن تاليس اف ب

المتحف الوطني في وسط لندن مغلقا امام الزوار بسبب فيروس كورونا في 23 حزيران/يونيو 2020

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لندن (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء تخفيفا إضافيا للتدابير المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ في إنكلترا اعتبارا من 4 تموز/يوليو، كجزء من خطة لإعادة تنشيط قطاعات الضيافة والثقافة والسياحة.

وستسمح السلطات بإعادة فتح الحانات والمطاعم، وكذلك الفنادق ودور المبيت وأماكن الإقامة الذاتية الخدمة، إلى جانب صالات السينما والمتاحف وصالات العرض.

كما سيُسمح لأسرتين منفصلتين بالالتقاء داخل المنزل للمرة الأولى منذ آذار/مارس.

وأفاد جونسون أمام البرلمان "اليوم نستطيع أن نقول إن سباتنا الوطني الطويل بدأ ينتهي"، واصفا رفع القيود بالعودة إلى "الشعور بالحياة الطبيعية".

وتابع امام النواب "بعد فرض أشد القيود في زمن السلم، بتنا الآن قادرين على تسهيل الحياة على الناس لرؤية مزيد من أصدقائهم وعائلاتهم ومساعدة الشركات في الوقوف على أقدامها وإعادة الناس إلى العمل".

وبريطانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من الوباء العالمي ووصل عدد الوفيات الرسمي لدى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 إلى نحو 43 الفا. وتأمل الحكومة أن يساعد تخفيف القيود على بدء تعافي الاقتصاد، مع توقعات بحدوث ركود وخسائر فادحة وخفض للوظائف.

لكن جونسون حذّر من أن الحكومة ستعيد فرض القيود عند الضرورة، وقال "لن نتردد في الضغط على المكابح وإعادة فرض القيود ... إذا لزم الأمر".

© 2020 AFP