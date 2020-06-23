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ما أهم نقاط اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية لبحث ملف سد النهضة؟

سد النهضة سيجعل من إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا. © رويترز

يعقد الثلاثاء اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية لبحث الوضع في ليبيا وملف سد النهضة الشائك، وأوضح مراسل فرانس24 في القاهرة، تامر عزالدين أنه من أهم نقاط هذا الاجتماع بحث مصر عن دعم عربي لموقفها في هذه المفاوضات التي توقفت بسبب ما وصفته مصر"بالتعنت" الإثيوبي، وحشد دول عربية للضغط دوليا لعودة المفاوضات إلى مسارها بمنع إثيوبيا من البدء في ملء السد من جانب أحادي. ونفى وزير الخارجية المصري الادعاء الإثيوبي بعرقلة المفاوضات وأكد أن بلاده لم تبد استعدادها لعمل عسكري محتمل.