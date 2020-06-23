نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا

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لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش اللاعب الأعلى تصنيفًا في العالم

أعلن الصربي نوفاك جوكوفيتش، نجم كرة المضرب المصنف أول عالميا، الثلاثاء أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له في بلغراد عقب مشاركته في دورة "أدريا" الاستعراضية التي ينظمها في بعض دول البلقان جاءت إيجابية. وانضم جوكوفيتش بالتالي إلى مواطنه فيكتور ترويكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في الدورة.

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أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الثلاثاء أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له جاءت إيجابية، كما جاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

وهذا ما يجعل منه أبرز اسم في عالم الرياضة يطاله "كوفيد-19". لكنه على ما يبدو "لا يشعر بأي عوارض". وأفاد البيان أن نتيجة فحص يلينا، زوجة جوكوفيتش، جاءت إيجابية أيضا.

ونقل البيان عن الصربي قوله: "خضعنا للفحوص ما أن وصلنا إلى بلغراد" بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت جولة زادار، متابعا "أتت نتيجتي إيجابية، كما الحال بالنسبة ليلينا، فيما كانت نتيجة طفلينا سلبية".

وأكد الصربي أنه سيبقى "في العزل الذاتي لمدة 14 يوما، وسأعيد الاختبار بعد خمسة أيام".

وانضم جوكوفيتش بالتالي إلى مواطنه فيكتور ترويكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة "أدريا" الاستعراضية التي ينظمها جوكوفيتش نفسه في بعض دول البلقان.

وأقر جوكوفيتش ببعض من المسؤولية في الإصابات المتلاحقة التي تسجل على هامش هذه الدورة الاستعراضية، والتي أتت في ظل استمرار تعليق المنافسات الاحترافية للعبة كرة المضرب بسبب "كوفيد-19" منذ آذار/مارس الماضي.

وقال الصربي المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى: "كل ما قمنا به في الشهر الماضي فعلناه بقلب نقي ونوايا صادقة. كان الهدف من بطولتنا أن نعزز التعاضد وأن ننشر رسالة تضامن وتعاطف في كل أنحاء المنطقة".

وأضاف "نظمنا البطولة في وقت ضعف فيه الفيروس، معتقدين أن شروط استضافة الدورة قد تحققت. لسوء الحظ، لا يزال هذا الفيروس موجودا، وهو واقع جديد ما زلنا نتعلم كيفية التأقلم والعيش معه. آمل أن تتحسن الأمور بمرور الوقت حتى نتمكن جميعا من استئناف الحياة كما كانت".

فرانس24/ أ ف ب

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