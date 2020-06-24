الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية

أنغيلا فايس ا ف ب/ارشيف

شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2019

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد الأربعاء إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد المحتمل لبدء إسرائيل بتنفيذ خطط الضم في الأول من تموز/يوليو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها للضم".

وكرر التأكيد أن الهدف يبقى تحقيق رؤية "دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة - تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين".

من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الضم من شأنه "تدمير أي أفق للسلام في المستقبل".

ورأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن "الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية". وحذر من أن الضم قد "يضع حداً لربع قرن من الجهود الدولة لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة"

ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتباراً من الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأميركية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن وهو شهر زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.

© 2020 AFP