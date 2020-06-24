الأمم المتحدة والجامعة العربية توجهان دعوة لإسرائيل تطالبها بالتخلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية

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شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2019.

وجهت الأربعاء كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية نداء مشتركا لإسرائيل يطالبها بالتخلي عن خطط مزمعة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها للضم". فيما حذر أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية من "تدمير أي أفق للسلام في المستقبل".

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من خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الأربعاء وشارك به عدد من الوزراء وجهت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد دعوة لإسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ولقاء مجلس الأمن هذا هو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد المحتمل لبدء إسرائيل بتنفيذ خطط الضم في الأول من تموز/يوليو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها للضم".

ما المتوقع في مجلس الأمن-ضم إسرائيل لأراض

وكرر التأكيد أن الهدف يبقى تحقيق رؤية "دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة - تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين".

من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الضم من شأنه "تدمير أي أفق للسلام في المستقبل".

ورأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن "الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية". وحذر من أن الضم قد "يضع حداً لربع قرن من الجهود الدولة لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة"

ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتباراً من الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن وهو شهر زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ أ ف ب

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