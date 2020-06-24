الجيش السوري يعلن تعرض قواعد عسكرية في أنحاء مختلفة من البلاد لضربات إسرائيلية

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أعلن الجيش السوري الثلاثاء أن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على قواعد عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد الثلاثاء، وأكد أن دفاعاته الجوية اعترضت قسما كبيرا منها. وأدت الضربات إلى مقتل جنديين وإصابة أربعة في صلخد قرب مدينة السويداء جنوب سوريا.

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قال الجيش السوري الثلاثاء إن دفاعاته الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق البلاد أدت إلى مقتل جنديين، فيما صرح منشقون عن الجيش ومصادر مخابراتية بأنها موجة غارات استهدفت قواعد إيرانية.

وقال الجيش "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ لمنشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان سابق للجيش أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غرب دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة.

واستهدف هجوم ثالث موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب البلاد، وأودى بحياة جنديين وأصاب أربعة.

وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سوريا هاجمتها إسرائيل في الشهور القليلة الماضية ومن المعتقد أن بها وجودا قويا لجماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وأفاد منشق كبير عن الجيش السوري ومصدر بأحد أجهزة المخابرات الإقليمية بأن مستودع أسلحة إيرانيا قرب مدينة السلمية اشتعلت فيه النار بعدما تردد عن تعرضه للقصف في حين تعرض مركز قيادة في بلدة الصبورة تديره جماعات إيرانية مسلحة لأضرار شديدة أيضا.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتقول مصادر مخابراتية إقليمية إن الضربات الإسرائيلية على سوريا جزء من حرب خفية أقرتها واشنطن وتأتي في إطار السياسة المناهضة لإيران والتي قوضت خلال العامين الماضيين القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية بدون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال العدائية.

واعترفت إسرائيل بشن الكثير من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في 2011، إذ تعتبر الوجود الإيراني تهديدا إستراتيجيا لها.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون في الأسابيع القليلة الماضية إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد الوجود الإيراني في سوريا، حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات مسلحة تابعة لها.

فرانس24/ رويترز

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