الدوري الأميركي: برادلي ينضم الى الممتنعين عن استئناف الموسم

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لوس انجليس (أ ف ب)

انضم لاعب لوس أنجليس ليكرز آيفري برادلي الى آخرين لن يشاركوا في استئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد الى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقا بدلا من 30، على ان تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وخلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وسيقيم كل أفراد الفرق في المجمع الى حين نهاية المنافسات.

وذكرت شبكة "اي أس بي أن" الثلاثاء ان برادلي (29 عاما) الذي شارك كأساسي مع ليكرز في 44 مباراة من أصل 49 خاضها الفريق قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، اختار ان يبقى الى جانب زوجته وأولادهما الثلاثة، لاسيما البكر ليام (6 أعوام) الذي سبق له ان عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأوضحت الشبكة ان اللاعب أبلغ إدارة النادي بقراره، وان الأخيرة تبحث حاليا عن التعاقد مع لاعب حر لتعويض غيابه في الفترة المقبلة.

ونقلت "اي أس بي أن" عن برادلي قوله "بقدر التزامي حيال زملائي في ليكرز والنادي، أنا في نهاية المطاف، أزاول كرة السلة من أجل عائلتي (...) لذا، وفي وقت كهذا، لا يمكنني أن أتخيل اتخاذ أي قرار قد يضع صحة عائلتي وسلامتها في مواجهة أي خطر، مهما كان ضئيلا".

وبحسب التقارير، سيخسر برادلي نحو 650 ألف دولار من راتبه في حال غيابه عن المباريات المتبقية هذا الموسم.

وكان برادلي من أبرز اللاعبين الذين أبدوا معارضتهم لاستئناف الدوري، أولا بسبب تفشي "كوفيد-19" الذي تعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا به على صعيد الوفيات (نحو 121 ألف ضحية)، وأيضا لعدم صرف الأنظار عن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تشهدها البلاد منذ مقتل المواطن الأسود جورح فلويد بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في أواخر أيار/مايو الماضي.

وأتى قرار برادلي غداة كشف "اي أس بي أن" أيضا ان اللاعبين تريفور أريزا واللاتفي ديفيس برتانس قررا عدم خوض ما تبقى من الموسم مع فريقيهما بورتلاند ترايل بلايزرز وواشنطن ويزاردز في أورلاندو بولاية فلوريدا التي شهدت ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت أن قرار أريزا كان لأسباب شخصية، موضحة أنه في خضم معركة قانونية من أجل حضانة ابنه البالغ من العمر 12 عامًا، حصل على أمر يمنحه فترة زيارة لمدة شهر واحد والتي تصادف استكمال الموسم المقرر إجراؤه خلف أبواب موصدة.

وأمام اللاعبين مهلة حتى اليوم الأربعاء لإبلاغ فرقهم في حال قرروا عدم اللعب، وبعدها تقوم الفرق بإبلاغ الرابطة عن لائحتها النهائية قبل الأول من تموز/يوليو.

وأوضحت "إي إس بي إن" أن اسم برتانس لن يتواجد على لائحة واشنطن ويزاردز الذي اعتبر القرار بمثابة إجراء احترازي اتخذه بالاتفاق مع ناديه.

© 2020 AFP