السجن مدى الحياة لفلسطيني متهم بتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية

عباس مومني ا ف ب/ارشيف

ركام منزل عاصم البرغوثي في بلدة كوبر قرب رام الله، في 7 آذار/مارس 2019 بعدما هدمته القوات الاسرائيلية

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القدس (أ ف ب)

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء أربعة أحكام بالسجن مدى الحياة على فلسطيني متهم بإطلاق نار على جنديين إسرائيليين والتسبب بمقتل جنين بحسب الجيش.

وقال الجيش في بيان إن "محكمة يهودا العسكرية حكمت على الإرهابي عاصم البرغوثي بالسجن المؤبد أربع مرات".

وأدين البرغوثي في تشرين الثاني/نوفمبر، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2018 بالقرب من مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة.

وأدى الهجوم إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم سيدة حامل وضعت طفلها مبكرا وتوفي فيما بعد.

وقال الجيش إن البرغوثي أدين أيضا بمقتل جنديين وإصابة جندي ومدني آخر في إطلاق نار منفصل وقع بعد الهجوم الأول بأربعة أيام.

وبحسب بيان الجيش، أمرت المحكمة أيضا بدفع "ملايين الشواكل كتعويض للجرحى وعائلات القتلى".

وقتل صالح البرغوثي، شقيق عاصم الذي يشتبه بأنه شريكه في هجوم عوفرا خلال كمين نصبته القوات الإسرائيلية من أجل اعتقاله في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وهدمت القوات الإسرائيلية وحرس الحدود ومسؤولين من وزارة الدفاع العام الماضي منزل الشقيقين البرغوثي في قرية كوبر شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

© 2020 AFP