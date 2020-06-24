المكسيك: زلزال بقوة 7,5 يؤدي لمقتل خمسة أشخاص وإطلاق تحذيرات من تسونامي

شرطي يتفحص تشققات في مبنى تضرر بفعل زلزال في العاصمة المكسيكية، 23 يونيو/حزيران 2020.

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات على مقياس ريختر مناطق بجنوب المكسيك، ما أدى لمقتل خمسة أشخاص في ولاية أواكساكا التي كانت مركزا له، والواقعة على سواحل المحيط الهادئ. وعقب الزلزال أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من وقوع تسونامي في دائرة نصف قطرها ألف كيلومتر، تمتد من البيرو إلى هاواي وتشمل غواتيمالا والسلفادور وهندوراس إلى جانب المكسيك.

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أدى زلزال عنيف ضرب المكسيك، التي تعاني أصلا جراء جائحة كوفيد-19، الثلاثاء لمقتل خمسة أشخاص. وأجبرت الهزة الأرضية مئات السكان الخائفين على الخروج من منازلهم، وقد أعقبها تحذير من تسونامي من البيرو وحتى هاواي.

وضرب الزلزال، وهو بقوة 7,5 درجات على مقياس ريختر، جنوب المكسيك صباح الثلاثاء، حسب المركز الوطني لرصد الزلازل الذي أفاد بأنه تم تحديد مركز الهزة في ولاية أواكساكا بجنوب البلاد حيث لقي الأشخاص الخمسة حتفهم.

وأحد الضحايا كان يعمل في مصفاة شركة بيميكس للنفط في سالينا كروز والتي توقفت عن العمل بسبب حريق.

وقالت خوانا مارتينيز، وهي بائعة زهور في أواكساكا، لوكالة الأنباء الفرنسية "كان يجب علينا الاستعجال نحو الخارج لأن السوق كان يواجه خطر الانهيار. وأصلا ما عدنا تقريبا نبيع شيئا بسبب الجائحة، والآن إذا أغلقنا السوق سيكون الأمر أسوأ بالنسبة إلينا".

والزلزال الذي أدى إلى أضرار مادية جسيمة في ولاية أواكساكا شعر به أيضا سكان العاصمة مكسيكو، وقد اعقبته مئات الهزات الارتدادية.

وعندما بدأت صافرات الإنذار تدوي، خرج المئات إلى شوارع مكسيكو، بعضهم بكمامات على وجوههم، فيما لم يلتزم آخرون التعليمات الصحية المعمول بها خلال أزمة فيروس كورونا، حسب ما عاين مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد اهتزت مكاتب ومبان سكنية. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "نؤكد أن قوة الهزة كانت 7,5 درجات. لحسن الحظ، ليست لدينا أضرار كبيرة". أضاف "حصلت انهيارات أرضية وتسكر زجاج (..) لكن ليس هناك من أمر خطير. لم تتعرض المنشآت الإستراتيجية، أي الموانئ والمطارات والمصافي والمصانع الكهرومائية لأي أضرار. كل شيء في حالة جيدة".

تسونامي

وعقب الزلزال، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من حصول تسونامي على السواحل الجنوبية للمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

ويغطي هذا التحذير الذي أصدره مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ شعاعا من ألف كلم يحوط بمركز الزلزال الذي وقع في ولاية أواكساكا المكسيكية.

ويأتي الزلزال في عز أزمة وباء كوفيد-19. وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية أن عددا كبيرا من سكان العاصمة المكسيكية لم يتح لهم وضع كمامات حين سارعوا إلى الخروج من منازلهم.

وآخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود إلى سبتمبر/أيلول 2017. وكان قد ضرب مكسيكو وولايتي موريلو وبويبلا المجاورتين وحصد 370 قتيلا.

في 19 سبتمبر/أيلول 1985، ضرب زلزال بقوة 8,1 درجات العاصمة المكسيكية مخلفا أكثر من عشرة آلاف قتيل ومدمرا مئات المباني. وتم تحديد مركزه على ساحل المحيط الهادئ واعتبر أحد أشد الزلازل في تاريخ البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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