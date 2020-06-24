بطولة انكلترا: مارسيال يقود يونايتد للفوز على شيفيلد بثلاثية تاريخية

مايكل ستيل تصوير مشترك/ا ف ب

الفرنسي أنتوني مرسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد يحتفل يتسجيله الهدف الثالث في مرمى شيفيلد يونايتد ضمن المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، 24 حزيران/يونيو 2020.

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لندن (أ ف ب)

قاد الفرنسي أنتوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه شيفيلد يونايتد، الأربعاء، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله ثلاثية تاريخية في الدقائق (7 و44 و74).

وهذه هي الثلاثية الأولى لمارسيال في مسيرته مع مانشستر يونايتد خلال 138 مباراة في الدوري، و210 مباريات اجمالا في جميع المسابقات وفقا لمنصة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

كما انه الـ"هاتريك" الأول للاعب في صفوف "الشياطين الحمر" منذ اعتزال المدرب الأسبق للفريق الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون عام 2013، حينما هز الهولندي روبن فان بيرسي مرمى أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في 22 نيسان/ابريل 2013.

وشدد مانشستر يونايتد الخناق على تشلسي صاحب المركز الرابع اخر المقاعد المؤهلة رسميا إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما بات الفارق بينهما نقطتين (51 مقابل 49)، علما أن مباراة صعبة تنتظر البلوز على ملعبه الخميس مع مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين والثاني حاليا.

في المقابل، فقد شيفيلد يونايتد، مفاجأة الموسم، أمله بشكل كبير بأن يكون أحد اضلاع المربع الذهبي بتراجعه للمركز الثامن برصيد 44 نقطة.

وخاض لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا اول مباراة له اساسيا في صفوف مانشستر يونايتد منذ 30 ايلول/سبتمبر الماضي ضد ارسنال بعد ان ابعدته الاصابات مرتين عن صفوف الفريق اخرها في اليوم الاخير من عام 2019.

وكان بطل العالم في صفوف منتخب بلاده، شارك منتصف الشوط الثاني في مباراة فريقه ضد توتنهام الجمعة الماضي وابلى بلاء حسنا وحصل على ركلة جزاء ادرك فيها فريقه التعادل 1-1 عن طريق البرتغالي برونو فرنانديش.

كما اجرى المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير تبديليين آخرين تمثلا باشراك المهاجم الشاب مايسون غرينوود والصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من الويلزي دانيال جيمس والبرازيلي فريد.

وازدانت مدرجات ملعب أولد ترافورد بعدد كبير من مجسمات مصورة لمشجعي الشياطين الحمر بالإضافة إلى ملصقات ويافطات داعمة للفريق ومناهضة للعنصرية. كما تم بث تسجيلات لأهازيج بأصوات مشجعي يونايتد لمؤازرة فريقهم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما خطف ماركوس راشفورد الكرة من امام المدافعين ومررها الى مارسيال المندفع إلى منطقة الستة ياردات فسددها بيسراه إلى الزاوية الأرضية اليمنى لمرمى الحارس سيمون موور.

وكاد راشفورد يضاعف النتيجة، لكنه لم يتعامل بالشكل المناسب مع التمريرة العرضية لمارسيال ليطيح بها قرب القائم الأيمن (13).

واضاف مارسيال هدفه الثاني بسيناريو مشابه للهدف الأول، لكن هذه المرة كان الممرر الشاب أرون فان-بيساكا والتسديدة بالقدم باليمنى (44).

واختتم مارسيال الـ"هاتريك" في الدقيقة 74، بعد عدة تمريرات متبادلة تناوب عليها مارسيال وراشفورد والبرتغالي برونو فرنانديش، اختتمها الفرنسي بتسديدة رائعة من مسافة قريبة بكرة ملعوبة بيمناه من فوق الحارس.

وهو الهدف الرابع عشر لمارسيال في البطولة هذا الموسم والتاسع عشر في جميع البطولات، ليسجل بذلك ايضا اعلى رصيد له من الأهداف في موسم واحد على الجانبين.

وفي بقية المباريات، فاز إيفرتون على مضيفه نوريتش سيتي 1-صفر، وبنفس النتيجة هزم ولفرهامبتون ضيفه بورنموث، في حين تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه أستون فيلا بهدف لمثله.

© 2020 AFP