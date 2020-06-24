ترامب يقول إنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا

سول لوب ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحا نظيره البولندي أندريه دودا خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2019

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأربعاء في البيت الأبيض، أنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا، من دون أن يعطي أرقاما مفصلة.

وقال ترامب للصحافيين إن البولنديين "سألونا إن كنا سنرسل جنودا إضافيين (...) سننتقل (سينتقل الجنود) على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا".

واضاف "سنخفض عديد قواتنا في ألمانيا. بعضها سيعود (إلى الولايات المتحدة)، والبعض الآخر سيذهب إلى أماكن أخرى. لكن بولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

من جهته، صرّح دودا أنه "طلب من الرئيس (ترامب) عدم سحب قوات أميركية من أوروبا"، من أجل الحفاظ على أمن القارة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنّه قرّر خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار النصف لأنّ برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

ولطالما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي إلى تمركز قوات أميركية بشكل دائم على أراضيها لدرء أي مغامرة عسكرية روسية.

وسعى الرئيس البولندي إلى استمالة الرئيس الأميركي، وصولا إلى طرح فكرة إقامة قاعدة عسكرية يطلق عليها اسم "فورت ترامب" (قلعة ترامب)، يتمركز فيها آلاف الجنود الأميركيين.

ولطالما اعتبرت بولندا الولايات المتحدة أول ضمانة أمنية لها داخل الأطلسي الذي انضمت إليه وارسو في العام 1999، بعد عقد من انهيار الاتحاد السوفياتي.

© 2020 AFP