عدد قياسي لعدد الوفيات اليومي في ايران ودعوة إلى وضع الكمامات

عطا كيناري ا ف ب

إيرانيات في أحد شوارع طهران الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2020

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طهران (أ ف ب)

دعا نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي الأربعاء الإيرانيين إلى وضع كمامات بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الوفياتب فيروس كورونا المستجد منذ مطلع نيسان/أبريل.

واعلن رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "وضع الكمامات يجب أن يكون إلزاميا".

وأضاف "إذا وضعنا الكمامات خصوصا في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات يمكننا أن نخفض فعليا (تفشي) فيروس كورونا المستجد".

وسجلت إيران رسميا أول حالة بكوفيد-19 في 19 شباط/فبراير وباتت أكثر دولة متضررة بالوباء في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمرها الصحافي اليومي المتلفز اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ السادس من نيسان/أبريل (136 وفاة).

وهو سادس يوم على التوالي الذي يسجل خلاله أكثر من مئة حالة وفاة بكوفيد-19. وأعلنت لاري أن العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ 9996 شخصا.

وأضافت أن البلاد سجلت أيضا 2531 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية أي عدد إجمالي 212 ألفا و501.

ويشكك خبراء أجانب في الأعداد التي تنشرها الحكومة ويرى مسؤولون إيرانيون انها أقل من الواقع.

ولم تفرض السلطات الايرانية حجرا إلزاميا في البلاد لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد ال31 في آذار/مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من نيسان/أبريل.

© 2020 AFP