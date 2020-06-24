فيروس كورونا: تواصل إلغاء المسابقات الرياضية العالمية وآخرها ماراثونا نيويورك وبرلين

أعلن الأربعاء نادي نيويورك لعدائي الطرقات ومنظمو ماراثون برلين أن السباقين العالميين قد تقرر إلغاؤهما هذا العام خوفا من عواقب تفشي مرض كوفيد-19. وبهذا يتواصل حصد فيروس كورونا المستجد للمسابقات الرياضية واحدة تلو الأخرى. وكان ماراثون نيويورك هذا سيكون حدثا استثنائيا فهي الذكرى الخمسون لإنشاء هذا السباق الأكثر شعبية في العالم.

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أضاف الأربعاء وباء فيروس كورونا المستجد سباقي الماراثون في كل من نيويورك وبرلين إلى لائحة ضحاياه بعدما أعلن منظمو الحدثين عدم إقامتهما تخوفا من العواقب، مواصلا بذلك حصده للمسابقات الرياضية التي كان من المقرر إقامتها خلال العام الحالي.

وأعلن نادي نيويورك لعدائي الطرقات، منظم ماراثون نيويورك، أن نسخة العام 2020 التي كان من المقرر إقامتها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ألغيت بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة المرتبطة بانتشار وباء "كوفيد-19".

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء سباق المسافات الطويلة الأكثر شعبية في العالم، بعد عام 2012 جراء إعصار "ساندي". وكان ينبغي أن تكون النسخة الملغاة استثنائية، حيث كان من المفترض الاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشائه.

وأعرب نادي نيويورك لعدائي الطرقات، منظم الحدث السنوي الذي يمر عبر الأحياء الخمسة للمدينة، عن مشاركته للمخاوف التي تساور العدائين والمتفرجين والمتطوعين والموظفين والشركاء، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو.

من جانبه قال دي بلاسيو "في حين أن الماراتون هو حدث مبدع ومحبوب في مدينتنا، فإنني أحيي نادي نيويورك لعدائي الطرقات، على وضعهم صحة وسلامة كل من المتفرجين والعدائين في المقام الأول".

وأضاف "نحن نتطلع قدما لاستقبال السباق في ذكراه الخمسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وقال مايكل كابيراسو، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي نيويورك لعدائي الطرقات أن "إلغاء ماراثون مدينة نيويورك هذا العام أمر مخيب للآمال بالنسبة لجميع المعنيين، ولكن من الواضح أنه كان المسار الذي كنا بحاجة إلى اتباعه من منظور الصحة والسلامة".

وتابع "يوم الماراثون والعديد من الأحداث والأنشطة المرافقة له خلال أسبوع السباق، كل ذلك جزء من قلب وروح مدينة نيويورك (...) نحن نتطلع إلى الالتقاء في العام المقبل". وأعلن المنظمون أن النسخة القادمة من السباق ستكون في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وكان الماراثون انطلق عام 1970، ونما ليصبح أكبر ماراثون في العالم مع 53,640 عداء أنهوا السباق في العام الماضي.

ماراثون برلين

من جهة أخرى، أوضح منظمو ماراثون برلين الذي تم تأجيله بداية من نيسان الماضي إلى 27 أيلول/سبتمبر، أن سبب إلغائهم للسباق يعود لمشاكل في إيجاد موعد بديل بسبب وباء "كوفيد-19".

وقال يورغن جوك مدير السباق الذي استقطب 62 ألف عداء في العام الماضي "من الصعب جدا إقامة ماراثون برلين... قبل نهاية هذا العام (...) لا يمكن الإجابة الآن على السؤال حول ما إذا كان الرياضيون سيتمكنون من السفر الدولي مرة أخرى بحلول ذلك الوقت".

وشهد ماراثون برلين عام 2018 تحقيق العداء الكيني إليود كيبتشوغ الرقم العالمي وهو ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية. وكانت المرة الثامنة خلال السنوات العشرين الأخيرة التي يتم فيها تحطيم الرقم العالمي لسباق ماراثون الرجال في العاصمة الألمانية.

فرانس24/ أ ف ب

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