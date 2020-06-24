فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي تتجاوز مئة ألف

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي لتتجاوز مئة ألف الثلاثاء من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، وذلك وفق إحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية بناء على أرقام رسمية. ولا تزال البرازيل هي أكثر هذه البلدان تضررا، إذ سجلت أكثر من نصف الإصابات والوفيات، تليها المكسيك والبيرو وتشيلي.

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تخطت حصيلة فيروس كورونا الثلاثاء المئة ألف وفاة في أمريكا اللاتينية ودول منطقة بحر الكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، حسب إحصاء أعدته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.

وسجلت أكثر من 2,1 مليون إصابة بالفيروس في المنطقة منذ بدء الوباء، وتعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي الأكثر تضررا منه.

ويواصل وباء كوفيد-19 تفشيه في القارة الأمريكية فيما تظهر بؤر محلية جديدة في أوروبا أدت الثلاثاء إلى فرض الحجر مجددا في كانتونين ألمانيين.

وفي أمريكا اللاتينية التي باتت بؤرة الفيروس تبقى البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها 906 145 1 حالات مؤكدة و 645 52 وفاة.

وسجلت المكسيك 410 191 إصابات و377 23 وفاة جراء كوفيد-19.

وقررت كولومبيا الثلاثاء أن تمدد الحجر المعمول به في البلاد منذ نهاية مارس/آذار، حتى 15 يوليو/تموز.

أما في هندوراس، الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، فتبلغ الحصيلة الرسمية 300 وفاة، غير أن سكرتير جمعية مكاتب دفن الموتى خيسوس موران يرجح حصيلة أعلى بخمس مرات.

فرانس24/ أ ف ب

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