ماكرون في المانيا الاثنين للقاء ميركل (الرئاسة الفرنسية)

لودوفيك ماران تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثا في مصنع "فاليو" في إيتابل في شمال فرنسا في 26 أيار/مايو 2020

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الإثنين إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل تولي بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد، في أول اجتماع بينهما منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن المستشارة الألمانية ستستقبل ماكرون في قصر ميزبرغ المقر الرسمي للحكومة الألمانية على بعد 70 كلم من برلين "لعقد لقاء يليه مؤتمر صحافي وعشاء عمل".

وتابع أن اللقاء "عشية تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي" للنصف الثاني من 2020 "يترجم رغبتهما المشتركة في تنسيق وثيق بين فرنسا وألمانيا امتدادا لمبادرة 18 أيار/مايو".

وفي ذلك التاريخ اتفقت ميركل وماكرون على خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تخطي الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء كوفيد-19 عبر آلية غير مسبوقة لدين أوروبي مشترك. وستدرج الخطة مجددا خلال القمة الأوروبية في بروكسل في 17 و18 تموز/يوليو.

وفي ميزبرغ ستتناول المباحثات "الأجندة الأوروبية خصوصا الاتفاق الضروري للموازنة الأوروبية وخطة النهوض. وسيبحثان أيضا أزمة كورونا ورهانات التقلبات المناخية والملفات الكبرى على الساحة الدولية".

وفي هذا الإطار التقى ماكرون مساء الثلاثاء في لاهاي مارك روتي رئيس وزراء هولندا إحدى الدول الأربع مع النمسا والسويد والدنمارك، المتحفظة على مشروع خطة النهوض.

وأكدت فرنسا أن "هذه المحادثات سمحت باحراز تقدم" موضحة ان ماكرون "سيكثف المبادلات الثنائية مع شركائه الأوروبيين" بحلول قمة 17 تموز/يوليو.

وكان المسؤولان التقيا في القصر نفسه في حزيران/يونيو 2018 وأبرما اتفاقا لإعطاء دفع للاتحاد الأوروبي وخصوصا إنشاء موازنة لمنطقة اليورو.

© 2020 AFP