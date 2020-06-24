واشنطن تأمل في حل قريب لإزالة الخرطوم من لائحتها للدول الداعمة للإرهاب

اندرو هارنيك تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تأمل في التوصل إلى "حل" مع السودان "خلال الأسابيع المقبلة" بهدف إزالته من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أجرى الأربعاء "محادثة هاتفية ممتازة" مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نحن نعمل عن كثب معه في محاولة للتوصل الى حل والى نتيجة جيدة للقادة الجُدد وللسودانيين".

وتعليقا على احتمال إزالة السودان من اللائحة السوداء، صرّح بومبيو "لديّ أمل في أنّ هذا قد يحدث في الأسابيع المقبلة".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله قالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998.

وأوضحت الوزيرة أنه يجري "هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين"، مضيفةً أن "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للارهاب".

ووقّعت الحكومة السودانيّة مطلع نيسان/إبريل الماضي اتّفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية يو اس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 في عملية أسفرت عن مقتل 17 من بحاراتها.

ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على لائحتها للدول الراعية للارهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات اسلامية ارهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي اقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996.

© 2020 AFP