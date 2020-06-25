إيران: تجاوزالحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا العشرة آلاف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، روسيا في 16 يونيو 2020.

تجاوزت الخميس حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران عتبة العشرة آلاف وفاة عقب تسجيل 134 حالة وفاة جديدة في اليوم نفسه. ويعتبر الخميس هو اليوم السابع متواليا التي تسجل فيه إيران أكثر من 100 حالة وفاة، وتعتبر الجمهورية الإسلامية هي الدولة التي أحصت أكبر عدد من الوفيات جراء الجائحة في الشرق الأوسط.

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سجلت إيران الخميس 134 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات لأكثر من عشرة آلاف في هذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري "فقدنا 134 من مواطنينا في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي عدد الضحايا بلغ 10130".

أكثر من 100 حالة على مدار سبعة أيام

وهو اليوم السابع تواليا الذي تسجل فيه الجمهورية الإسلامية أكثر من 100 وفاة بالفيروس القاتل.

وقالت لاري إن 2595 شخصا آخرين تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 215,096 شخصا.

وأوضحت أن أكبر عدد من حالات الاستشفاء سجلت في محافظات بوشهر وهرمزجان وكرمانشاه وخوزستان وكردستان، فيما تزايدت المعدلات في طهران وفارس.

وقالت لاري "ندعو جميع مواطنينا إلى اتباع البروتوكولات الصحية وخاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض كامنة".

وتابعت "كما نحث الأطفال والشباب على عدم التواجد في المراكز المزدحمة والابتعاد عن كبار السن والأجداد ومساعدتهم على البقاء في المنزل قدر الإمكان".

فرانس24/ أ ف ب

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