إيران تعلن تجاوز حصيلة وفيات وباء كوفيد-19 عتبة العشرة آلاف  

عطى كيناري ا ف ب

رجل يعبر في رواق في العاصمة الإيرانية طهران في 22 حزيران/يونيو 2020

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران الخميس 134 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ ما يرفع حصيلة الوفيات لأكثر من عشرة آلاف في هذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري "فقدنا 134 من مواطنينا في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي عدد الضحايا بلغ 10130".

وهو اليوم السابع تواليا الذي تسجل فيه الجمهورية الإسلامية أكثر من 100 وفاة بالفيروس القاتل.

وقالت لاري إنّ 2595 شخصا آخرين تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 215,096 شخصا.

وأوضحت أن أكبر عدد من حالات الاستشفاء سجلت في محافظات بوشهر وهرمزجان وكرمانشاه وخوزستان وكردستان، فيما تزايدت المعدلات في طهران وفارس.

وقالت لاري "ندعو جميع مواطنينا إلى اتباع البروتوكولات الصحية وخاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض كامنة".

وتابعت "كما نحث الأطفال والشباب على عدم التواجد في المراكز المزدحمة والابتعاد عن كبار السن والأجداد ومساعدتهم على البقاء في المنزل قدر الإمكان".

© 2020 AFP