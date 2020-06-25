الجيش الاسترالي سينشر ألف عنصر في ملبورن مع ظهور بؤرة إصابات جديدة بكورونا

مواطنون يغادرون سوبرماركت بعد التمون وسط مخاوف من انتشار جديد لكورونا في ملبورن في 24 حزيران/يونيو 2020.

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ملبورن (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسترالي الخميس نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في استراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسينشر هؤلاء العسكريون "في الأيام المقبلة" كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز. وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق وسيقدمون أيضا مساعدة لوجستية لعملية اجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19.

وظهرت البؤرة الجديدة في فندق في ملبورن ينزل فيه الاستراليون العائدون من الخارج وكذلك في أحد متاجر "اتش اند أم" في شمال المدينة.

وأحصت ولاية فيكتوريا حوالى 150 حالة جديدة الأسبوع الماضي لا سيما في ملبورن، في ارتفاع كبير في بلد كان يبدو انه سيطر على الوباء.

وأعلن وزير الصحة الاسترالي غريغ هانت في وقت سابق أن الحكومة الفدرالية اقترحت مساعدة لوجستية من جانب الجيش وان أربع ولاية عرضت المشاركة في تتبع الأشخاص المخالطين للمصابين.

وقال ناطق باسم حكومة ولاية فيكتوريا "هذا الدعم سيتيح لنا اجراء المزيد من الفحوصات والحصول على النتائج سريعا".

وسجلت البلاد للتو أول وفاة بكورونا منذ شهر، بعدما توفي رجل مسن في ولاية فيكتوريا حيث يسود القلق من انتشار الفيروس.

واشارت السلطات الى صفوف انتظار طويلة أمام مراكز الفحوصات في ملبورن.

واضطرت كبريات السوبرماركت الى الحد مجددا من مشتريات المواد الأولية فيما تفكر السلطات في فرض اجراءات عزل في المناطق الأكثر تضررا من الوباء.

وكانت استراليا تعد حتى الآن نموذجا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد حيث أحصت حوالى 7500 حالة بينها 103 وفيات من أصل عدد سكان يبلغ 25 مليون نسمة.

© 2020 AFP