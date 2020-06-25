الدوري الأميركي للمحترفين: إصابة بروغدون (إنديانا) وباركر (ساكرامنتو) بكورونا

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لوس انجليس (أ ف ب)

أصيب مالكولم بروغدون صانع العاب انديانا بيسرز وجباري باركر جناح ساكرامنتو كينغز بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاربعاء الفريقان المشاركان في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة واللذان يستعدان لعودة المنافسات في مجمع "ديزني وورلد" في فلوريدا نهاية تموز/يوليو.

قال بروغدون "اثبتت نتائج الاختبارات اخيرا اصابتي بفيروس كورونا المستجد وانا حاليا في حجر صحي. أنا بحال جيدة. أنوي لانضمام الى زملائي في أورلاندو لاستئناف الموسم المنتظم ثم الادوار الاقصائية".

ويُعدّ برغودون عنصرا رئيسا مع بيسرز، خامس ترتيب المنطقة الشرقية، وقد بلغ معدله هذا الموسم عندما توقف الموسم في 11 اذار/مارس الماضي، 16,3 نقطة في المباراة، 7,1 تمريرة حاسمة و4,7 متابعات.

وكان اللاعب البالغ 27 عاما نشطا في الاسابيع الاخيرة في الاحتجاجات والتظاهرات ضد الظلم العرقي والاجتماعي، عقب تسبب شرطي ابيض بمقتل الشاب الاسود جورج فلويد في مينيابوليس واندلاع احتجاجات اجتاحت البلاد.

من جهته، كشف جباري باركر ان التقاطه العدوى حصل "في شيكاغو قبل عدة ايام" حيث يخضع راهنا للعزل.

نقل عنه موقع ساكرامنتو الالكتروني "اتعافى بشكل جيد، وأنا بحال جيدة. اتوق للانضمام الى زملائي في اورلاندو عندما نعود الى المباريات".

ويحاول ابن الخامسة والعشرين اعادة اطلاق مسيرته مع كينغز، وذلك بعد حلوله في المركز الثاني في "درافت" اللاعبين الصاعدين الى الدوري عام 2014، لكنه عانى بعدها اصابات عديدة.

وبلغ معدله هذا الموسم 14,7 نقطة و5,9 متابعات و1,8 تمريرة حاسمة في المباراة.

ويأتي الاعلان عن اصابة بروغدون وباركر بعد الكشف عن اصابة عملاق دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بالفيروس في بلاده الاسبوع الماضي.

ولا يعاني يوكيتش من أية عوارض ويتوقع عودته الى كولورادو الاسبوع المقبل.

وبحسب البرتوكول الموضوع من قبل رابطة الدوري، يجب ان تكون اختبارات يوكيتش سلبية مرتين في 24 ساعة في صربيا، قبل السماح له بالسفر.

وبعد وصوله الى كولورادو، يتعين عليه الخضوع مجددا للاختبارات بالاضافة الى فحوص في القلب.

وبحسب يومية "أريزونا ريبابليك"، تعرض لاعبان من نادي فينيكس صنز، غير المشارك في المرحلة الاخيرة من الدوري، للاصابة بالفيروس في الايام الماضية، ما دفع النادي الى اغلاق مرافقه.

وبدأ الثلاثاء معظم اللاعبين والاجهزة الفنية بالخضوع للاختبارات، بحسب البرتوكول الموضوع لعودة الدوري. وهذه المرحلة التمهيدية تسبق انتقالهم بين 7 و9 تموز/يوليو لبدء معسكرات التدريب المغلقة الى فلوريدا، حيث تفشى الفيروس بشكل استعراضي الاسبوع الماضي واصيب به أكثر من 100 الف شخص وفقا للاحصائيات الاخيرة.

وعلقت منافسات دوري المحترفين "ان بي ايه" في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد الى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقا بدلا من 30، على ان تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو.

وسيستكمل الموسم بمشاركة 13 فريقا من المنطقة الغربية وتسعة فرق من المنطقة الشرقية.

© 2020 AFP