الدوري الاميركي للمحترفين: اعتزال فينس كارتر بعد مسيرة دامت 22 موسما

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نيويورك (أ ف ب)

اعلن المخضرم فينس كارتر (43 عاما)، احد أبرز اللاعبين الاستعراضيين الذين مروا في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والفائز مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد سيدني 2000، الخميس اعتزاله اللعبة رسميا بعد مسيرة استمرت 22 عاما.

وخاض كارتر في صفوف أتلانتا هوكس آخر مباراة رسمية له في 11 اذار/مارس، أي في الامسية التي تبين فيها اصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا المستجد ما استدعى ايقاف نشاط الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال كارتر الذي شارك في مباراة كل النجوم "اول ستار" ثماني مرات، "لقد انتهيت رسميا مع كرة السلة الاحترافية".

وحقق اتلانتا هوكس 20 فوزا مقابل 47 خسارة ولم يكن من ضمن الفرق الـ22 التي تأهلت للمشاركة في استئناف الدوري رسميا في اواخر تموز/يوليو في اورلاندو.

وخاض كارتر الذي اشتهر بسلاته الاستعراضية، 1541 مباراة وسجل معدلا مقداره 2ر17 نقطة في المباراة الواحدة، و4ر4 متابعات، و3ر2 تمريرات حاسمة، وهو دافع خلال مسيرته الطويلة عن ألوان تورونتو رابتورز حيث تألق الى جانب ترايسي ماكغرايدي (1998-2004)، نيوجيرزي نتس (2004-2009)، أورلاندو ماجيك (2009-2010)، فينيكس صنز (2020-2011)، دالاس مافريكس (2011-2014)، ممفيس غريزليز (2014-2017)، ساكرامنتو كينغز (2017-2018)، وصولا الى أتلانتا هوكس الذي التحق به في صيف 2018.

© 2020 AFP