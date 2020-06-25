الولايات المتحدة: الديمقراطيون يعرقلون مناقشة مشروع جمهوري لإصلاح الشرطة في مجلس الشيوخ

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الديمقراطيين الذين عرقلوا مشروعا جمهوريا لإصلاح الشرطة في مجلس الشيوخ الأربعاء "يريدون إضعاف الشرطة" عبر تمرير مشروعهم الإصلاحي الخاص. واعتبر الديمقراطيون أن مشروع القانون الجمهوري ليس كافيا في ظل ما تشهده البلاد من احتجاجات غير مسبوقة ضد العنصرية.

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء أن إدارته "لن تقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة"، وذلك بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروعا جمهوريا لإصلاح الشرطة الأمريكية، معتبرين أنه غير كاف في ظل حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد العنصرية التي أعقبت وفاة جورج فلويد.

ورد دونالد ترامب على خطوة الديموقراطيين بالقول إنهم "لا يريدون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص. مستبعدا بذلك أفق توافق قريب بشأن هذه القضية.

ترامب يوقع مرسوما-لإصلاح الشرطة

ورغم موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد وحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة كاملة منذ وفاة جورج فلويد، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع الحساس.

من جهته اعتبر السناتور تيم سكوت، وهو الأمريكي الأسود الوحيد الذي يمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ وصاحب مشروع قانون الإصلاح، أن الديمقراطيين "قرروا المماطلة بهذا الموضوع حتى موعد الانتخابات" الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة. وكان يتوجب على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدا)، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشات. ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً. وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.

وكتب رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة "لا يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشرطة المذنبين بإساءة التصرف على دفع الثمن".

مجلس الشيوخ يتجاهل أصوات مئات الآلاف من المنادين بالعدالة

من جهتها أعربت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوس عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "أصوات مئات الآلاف من الناس الذين يطالبون سلمياً بالعدالة". ودعت إلى اعتماد مشروع قانون ديموقراطي يخضع للتصويت الخميس في مجلس النواب.

سجل الشرطة الأمريكية حافل بقتل مواطنين سود

ووقع ترامب الذي لا يملك إلا سلطة محدودةً على الشرطة، في 16 يونيو/حزيران مرسوما يمنع خصوصاً ممارسة الخنق المثيرة للجدل، إلا في حال كان هناك خطر على حياة الشرطة، وأمر بإصلاح محدود في قوات الأمن. وطلب من الكونغرس أن يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.

وأشار تيم سكوت الأربعاء إلى أن مشروعه يتضمن "بحكم الواقع" منعاً "للخنق". لكنه ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشرطة التي تسمح بهذه الممارسة. ويريد الديموقراطيون من جهتهم منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارسة في كافة أنحاء البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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