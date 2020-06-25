بطولة المانيا: دورتموند يعلن تعاقده مع البلجيكي مونييه رسميا في صفقة حرة

فرانك فايف ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

اعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم رسميا الخميس تعاقده مع الظهير الأيمن البلجيكي الدولي توما مونييه بصفقة حرة بعد انتهاء عقد الاخير مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الحالي.

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "توما مونييه هو لاعب اثبت موهبته على اعلى المستويات من ضمنها مسابقة دوري ابطال اوروبا والمنتخب الوطني لفترة طويلة".

واضاف "خبرته تعتبر اضافة كبيرة لنا".

وسيلعب مونييه بالتالي الى جانب مواطنيه لاعب الوسط اكسل فيتسل والمهاجم ثورغان هازار باشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

وستكون فرص مونييه باللعب أساسيا مع دورتموند قوية، في ظل العودة المتوقعة للمغربي أشرف حكيمي الذي يشغل ببراعة مركز الظهير الايمن، الى ريال مدريد الاسباني في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء فترة اعارته التي امتدت لعامين.

واكد مونييه في المقابل انه بعد اربع سنوات قضاها في باريس فهو يتطلع الى تحد جديد في مسيرته وقال في هذا الصدد في بيان رسمي "بوروسيا دورتموند يقدم كرة القدم التي اريد انا العبها التي تعتمد على الاثارة والعفوية".

واضاف "انا طموح واريد احراز الالقاب مع دورتموند كما فعلت في صفوف كلوب بروج وباريس سان جرمان" علما بانه احرز لقب الدوري المحلي مرة واحدة في صفوف الاول وثلاث مرات مع الثاني.

© 2020 AFP