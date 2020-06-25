ترامب "يرجح" نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأربعاء في البيت الأبيض، أنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، من دون أن يعطي أرقاما مفصلة. وكان ترامب صرح في وقت سابق أنه خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار النصف لأن برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

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"سننتقل على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا"، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأربعاء في البيت الأبيض، بدون أن يعطي أرقاما مفصلة.

وقال ترامب للصحافيين إن البولنديين "سألونا إن كنا سنرسل جنودا إضافيين (...) سننتقل (سينتقل الجنود) على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا".

وأضاف "سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا. بعضها سيعود (إلى الولايات المتحدة)، والبعض الآخر سيذهب إلى أماكن أخرى. لكن بولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

دودا يطلب من ترامب عدم سحب قواته وبرلين تتعامل "بشكل سيّئ"

من جهته، صرّح دودا أنه "طلب من الرئيس (ترامب) عدم سحب قوات أمريكية من أوروبا"، من أجل الحفاظ على أمن القارة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه قرر خفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار النصف لأنّ برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

ولطالما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي إلى تمركز قوات أمريكية بشكل دائم على أراضيها لدرء أي مغامرة عسكرية روسية.

"فورت ترامب"

وسعى الرئيس البولندي إلى استمالة الرئيس الأمريكي، وصولا إلى طرح فكرة إقامة قاعدة عسكرية يطلق عليها اسم "فورت ترامب" (قلعة ترامب)، يتمركز فيها آلاف الجنود الأمريكيين.

ولطالما اعتبرت بولندا الولايات المتحدة أول ضمانة أمنية لها داخل الأطلسي الذي انضمت إليه وارسو في العام 1999، بعد عقد من انهيار الاتحاد السوفياتي.

فرانس24/ أ ف ب

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