تييم يقر بالخطأ بإقامة دورة "أدريا" بعد اصابة لاعبين بفيروس كورونا

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باريس (أ ف ب)

أقر النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا في كرة المضرب الخميس والذي شارك في جولة بلغراد من دورة "أدريا" الاستعراضية وغادر قبل الاعلان عن حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين أبرزهم المصنف الأول عالميا ومنظم الدورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنهم ارتكبوا "خطأ" في إقامتها.

وأصيب كل من ديوكوفيتش ومواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، بـ"كوفيد-19" على هامش الدورة التي أقيمت في دول البلقان.

وكتب تييم في منشور عبر حسابه على انستاغرام "لقد صدمت عندما تلقيت الانباء بشأن دورة أدريا (...) لقد وثقنا بالقوانين المتعلقة بفيروس كورونا التي وضعتها الحكومة الصربية، ولكننا تفاءلنا أكثر من اللازم".

وتابع "سلوكنا كان خطأ، وتصرفنا بحماس كبير، أنا آسف بشدة".

وأتت الدورة التي أقيمت لدواعٍ خيرية في ظل مواصلة تعليق نشاطات المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، والتي من المقرر ان تستأنف اعتبارا من آب/أغسطس المقبل. وكان ديميتروف أول من يعلن السبت عن إصابته بـ"كوفيد-19" جراء مشاركته في الدورات التي أقيمت في حضور المشجعين، ليلحق به الأحد تشوريتش وترويتسكي الذي تواجه مع ديوكوفيتش الأسبوع الماضي في بلغراد في الجولة الأولى من هذه الدورات.

وقد شوهد اللاعبون يأخذون الصور مع المشجعين حيث لم يكن هناك احترام لمبادئ التباعد الاجتماعي ولم يرتد العديد من الحاضرين الكمامات، كما خرج اللاعبون الى المطاعم والحانات ما أثار انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تييم قد غادر بعد جولة بلغراد للعودة الى جنوب فرنسا وخوض دورة أخرى من تنظيم المدرب الشهير باتريك موراتوغلو الذي يشرف على الاميركية سيرينا وليامس "ذي التيمايت شوداون"، بمشاركة المصنف سادسا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثامنا والبلجيكي دافيد غوفان العاشر.

وتابع تييم (26 عاما) "لقد خضعت لخمسة فحوصات خلال الايام العشرة الاخيرة وجاءت نتائجها سلبية دائما، أتمنى لكل المصابين الشفاء العاجل".

وألغيت جولة مونتينيغرو التي كانت مقررة ضمن إطار هذه الدورة يومي 27 و28 حزيران/يونيو، حتى قبل الاعلان عن أي اصابات في صفوف اللاعبين، وذلك بسبب "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

كما ألغيت جولة البوسنة التي كانت مقررة في الثالث والرابع من تموز/يوليو، بحسب ما أفاد ديوردي شقيق ديوكوفيتش مدير الدورة في بيان أكد فيه "الآن نركز على دعم كل المصابين ونأمل في شفائهم بأسرع وقت ممكن".

© 2020 AFP