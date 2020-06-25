روسيا: بدء استفتاء حول تعديلات دستورية تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال تصويت يستمر سبعة أيام بهدف إدخال إصلاحات الدستورية في فلاديفوستوك، روسيا، 25 يونيو/ حزيران 2020.

تبدأ روسيا اعتبارا من الخميس وحتى الأول من تموز/يوليو التصويت في استفتاء من شأنه أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

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في أول تعديل لدستور 1993 الروسي، يتوجه الروس ابتداء من الخميس وحتى الأول من يوليو/ تموز إلى مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء على إدخال تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

إجراءات احترازية

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من تموز/يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 حزيران/يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.

ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف حوالي 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتا على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك-كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى كالينينغراد (ت غ+ساعتين).

التعديل الأول لدستور 1993

وكان يفترض أن يجرى الاستفتاء في 22 نيسان/أبريل لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19. ودعا إليه في كانون الثاني/يناير الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993.

وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.

"إعادة عدّاد ولايات بوتين"

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعا شعبويا هدفه الوحيد "إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة". وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في حزيران/يونيو أنه "انتهاك للدستور، انقلاب".

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.

فرانس24/ أ ف ب

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